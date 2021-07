Nieuw onderkomen museum vliegveld Bergen: "Welk mysterie huist er achter de hekken?"

Wandelaars en fietsers zijn verrast als ze op zondag de vlaggen zien wapperen aan de Groeneweg aan de rand van Bergen. In een klein achter het groen verscholen bunker huist sinds kort een 'dependance' van het Museum Vliegveld Bergen. Voor Jelle Visser is het museum een jongensdroom. "Ik wilde altijd al weten wat er toch achter die mysterieuze hekken van het voormalig vliegveld te zien zou zijn."

De omtovering van de bunker van zo'n drie bij vijf meter tot museum ging nogal geruisloos. "We wilden weer open, maar vonden het nog te vroeg om al groepen te ontvangen in de grote commandobunker zoals we voor corona deden. Om individuele bezoekers te lokken eigenlijk, mochten we van de eigenaar deze bunker die langs de weg ligt, gebruiken."

Overstroming

Het bleek een geluk bij een ongeluk. Want kort na de opening slaat het noodlot toe in het eigenlijke vliegveldmuseum in de commandobunker op het terrein van het ecodorp. "Dagen na het noodweer kwamen we erachter dat de hele bunker was ondergelopen. Er stond zowat een halve meter water in. Vitrinekasten, uniformen, alles was nat."

Bezoekers die de kleine bunker ontdekken tijdens hun wandeling of fietstocht zijn verrast door wat ze aantreffen. "We hebben dit nooit geweten. Nu krijgt deze omgeving een heel andere betekenis", zegt een echtpaar. "Ik ben hier geboren en getogen zegt een man, maar ik heb nooit geweten wat hier allemaal is gebeurd. Heel interessant." De bezoekers mogen één voor één naar binnen en krijgen persoonlijke toelichting van een van de vrijwilligers van het museum.

Jelle Visser raakte als kind gefascineerd door de verhalen van zijn grootouders over hun onderduiktijd. "Het mobilisatieterrein aan de Groeneweg lag achter gesloten hekken en ik heb mij altijd afgevraagd wat daar was. Toen het terrein in 2013 door defensie werd verkocht, is mijn ontdekkingstocht begonnen."

Zoektocht naar familie van 21e regiment infanterie

Zo nu en dan worden er nog vondsten gedaan zoals de motor van een Amerikaanse bommenwerper bij de ingang van de bunker, die onlangs uit zee is gevist. En de spectaculaire vondst van honderden militaire naamplaatjes van voor de oorlog die in een tuin in Schoorl lagen begraven. Twee jaar geleden werden ze bij toeval ontdekt. De plaatjes zijn tentoongesteld in het bunkermuseum in Egmond aan Zee en samen met de stichting Egmond '40-'45 zoekt Jelle Visser nu naar familieleden van deze namen.

"Mochten er mensen zijn die weten dat hun vader of grootvader bij het 21e regiment infanterie heeft gezeten, dan hopen wij dat ze contact met ons op willen nemen. Wellicht zijn er nog foto's waarmee wij het verhaal compleet kunnen maken."