TESO-veerboot Texelstroom weer in de vaart: stremmingen eindelijk voorbij?

Reizigers van en naar Texel kunnen opgelucht ademhalen nu de herfstvakantie gaat beginnen, want veerboot Texelstroom van de TESO is weer in de vaart. Het schip heeft bijna vier weken aan de kant gelegen door een storing. Het noodgedwongen varen met één boot leidde tot urenlange wachttijden voor reizigers op de zogeheten 'wisseldagen'; de maandag en de vrijdag. De Texelstroom vaart voorlopig als reserveboot in de gewone dienstregeling samen met de Dr. Wagemaker.