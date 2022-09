Vertraagde veerboot veroorzaakt trouwstress op Texel

Voor twee bruidsparen was het vorige week peentjes zweten. Door de lange wachttijd voor de TESO-veerboot, konden zij en hun getuigen niet op tijd voor de bruiloft op Texel komen. Eén trouwerij ging met wat vertraging later op de dag toch nog door, maar de andere moest een dag worden uitgesteld.

Ze zou een echtpaar uit Zaandam in de echt verbinden. Maar zowel het bruidspaar als de getuigen stonden nog in de file te wachten om naar de overkant te worden gebracht. "Een dag ervoor had ik nog gewezen op de langere wachttijden voor de boot, maar dat de vertraging zo erg zou zijn, hadden zij en wij natuurlijk ook nooit gedacht."

Een van de twee trouwambtenaren die vorige week tevergeefs stond te wachten, was Erna Drijver. "Ik stond in mijn toga bij de deur. En maar kijken en kijken, maar er kwam geen auto."

Het bruidspaar was wel een beetje in paniek, merkte Drijver. "Toen ik ze belde, zaten ze in de auto op de boot. Ze hadden zich op de pont omgekleed." Zelf kwamen ze met 'maar' een halfuur vertraging alsnog aan, maar de moeder van de bruidegom - tevens getuige - stond nog te wachten. "Hij zei, in tranen: 'Maar mijn moeder is er nog niet, zij staat nog op Willemsoord', en vroeg hoe ver dat was. In principe is dat niet ver, maar het was nu zo druk. Ze kon er nog wel uren staan. Uiteindelijk heeft ze er vier uur over gedaan om naar de overkant te komen."

Oostenrijk

Extra sneu vond Drijver het, omdat de vrouw vanuit Oostenrijk was overgekomen. "In eerste instantie stelden we voor om iemand anders te laten getuigen. Maar zo moest het natuurlijk ook weer niet. We hebben daarom geregeld dat het een dag kon worden verplaatst."

Dat Drijver vorige week een stel van buiten Texel zou trouwen, is overigens niet zo heel bijzonder, zegt ze. "Er zijn jaarlijks wel meer dan honderd bruiloften op Texel en acht op de tien is van 'overkanters' (mensen die oorspronkelijk niet van Texel komen, red.). Dan hebben ze bijvoorbeeld nog herinneringen aan een vakantie of uitje van vroeger en willen ze hier trouwen. Soms huren ze een huisje of slapen ze met de familie op een camping."

Weer vertraging

Ook de komende dagen wordt weer flinke vertraging verwacht bij de Texelse boot. Een van de boten vaart door een technische storing nog steeds niet. Maar nu zullen er geen angstige bruidsparen zijn: voor morgen en het weekend staan geen huwelijken gepland op Texel.