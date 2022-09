Urenlange wachttijd voor de boot van en naar Texel vanwege storing

Door een storing op één van de veerboten is het is op dit moment erg druk bij de boot naar en van Texel. Vanmiddag stond er eind van de ochtend langs de Pontweg op het eiland al een file tot aan Den Burg. Dat meldt mediapartner Texelse Courant.

De storing begon afgelopen weekend en de oorzaak van de storing is volgens TESO nog niet duidelijk. "We zouden de boot weer kunnen laten varen, maar omdat we de oorzaak nog niet weten van de storing, komt dan de veiligheid in het geding", legt Arjen Toelman, hoofd van dienst uit. "We krijgen op dit moment van alle kanten ondersteuning van leveranciers en er wordt keihard aan gewerkt."

Het zal dit weekend niet meer lukken om het probleem opgelost te krijgen. "Dit resulteert in lange files. Helemaal op vrijdag, want op deze dag is het altijd druk naar de boot."

Omleiding

Woensdag heeft TESO reizigers al op de hoogte gebracht over de verwachte drukte. "Hoe spijtig het ook is, ze moeten aansluiten in de rij. We verwachten dat de hoogste piek op Texel voorbij is. In Den Helder weten we het nog niet."

Verkeer op de Pontweg wordt ter hoogte van de Leemkuil naar het fietspad geleid. Via het noodopstelterrein wordt verkeer daarna naar het opstelterrein en de boot geleid.

TESO heeft momenteel moeite om de dienstregeling aan te houden; volgens een zegsman proberen ze de boot zo optimaal mogelijk te laden.