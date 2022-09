Dit weekend naar Texel? Storing zorgt weer voor flinke vertragingen, maar je kunt ze ontwijken

Reizigers naar Texel moeten ook komend weekend rekening houden met vertragingen voor de veerboot. Door een storing kunnen de wachttijden flink oplopen. Afgelopen weekend was het ook al raak en liepen de wachttijden op tot liefst vier uur. Zo erg wordt het komend weekend naar verwachting niet, maar de TESO verwacht dat reizigers toch zeker een uur zullen stilstaan.

Door de storing vaart er maar één boot tussen Texel en Den Helder. Veerdienst TESO voorspelt dat het aanstaande vrijdag en maandag het drukste zal worden. De extra geplande afvaarten komen dat weekend en maandag te vervallen.

Momenteel rekent de TESO op ongeveer een uur vertraging op vrijdag vanaf het middaguur. "Maar dat weet je nooit helemaal zeker", legt Arjen Poelman van TESO uit aan NH Nieuws. "Dat hangt af van het aantal reizigers."

Vorige week was het ook al raak. Toen liepen de wachttijden voor de afvaarten vanaf Texel op tot vier uur. Wie van Den Helder naar Texel wilde, moest drie uur wachten.

Hoe ontwijk je wachttijden?

De aanleiding van de storing is volgens Poelman nog niet duidelijk, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Wanneer de oorzaak duidelijk is, kan er gewerkt worden aan een oplossing. "Maar wanneer dat is, dat weet ik niet", aldus Poelman.

Wel heeft Poelman nog wat tips voor de reizigers die de drukte willen ontwijken. "Vermijd de standaard drukke momenten", licht hij toe. Vanaf Texel naar het vaste land is dat bijvoorbeeld rond tien uur 's ochtends. Dan moeten de meeste toeristen namelijk hun accommodatie uit.

Voor de boot de andere kant op is het in de middag en de avond het drukste. "Dus kom zo vroeg mogelijk", raadt Poelman aan. En vermijd, als het kan, vrijdag en maandag. Dat zijn de drukste dagen op de boot.