Uren in de rij voor de boot van Texel naar Den Helder: "Ik kan mijn lol nog wel even op"

Doordat een van de twee boten uit de vaart is, liepen de wachttijden voor de boot tussen Den Helder en Texel aan beide kanten op tot uren. Sommige reizigers stonden meer dan vier uur in de rij. Vrijdag is altijd de drukste dag van de week op de boot.

"De verwachting is nog een uur of vier", zegt een man vanuit zijn auto in de rij. "En ik sta al twee uur, dus ik kan mijn lol nog even op." Vanwege een storing op de Dokter Wagemaker, kan er alleen gevaren worden met de Texelstroom. Op Texel zorgde het voor een file van de haven tot Den Burg. "Ik keek eigenlijk pas naar het nieuws toen ik achterin de rij stond. Iets te laat", zegt de man.

"Dit is behoorlijk absurd. Dit is geen reclameplaatje voor het eiland dit", zegt een voorbijganger. Hij vertelt dat mensen het wel hadden kunnen weten doordat er eerder is laten weten dat er maar met één boot gevaren kan worden. "Maar het is al de hele dag bezig vanaf 10.00 uur 's morgens."

Geen warme thee

Een andere man staat al 2,5 uur in de rij en vanaf waar hij staat duurt het nog zo'n 2 uur. "Ik moet per se naar de overkant. Ik ben Texelaar, maar ja. Het moet. Anders ging ik naar huis, warme thee drinken en gezellig op de bank." Maar dat zit er helaas niet in voor de man.

Ook van Den Helder naar Texel liep de wachttijd op. Deze rij duurde zo'n 3 uur. De storing begon afgelopen weekend en de oorzaak van de storing is volgens Teso nog niet duidelijk. Dit weekend blijft de boot aan de kant. "We zouden de boot weer kunnen laten varen, maar omdat we de oorzaak nog niet weten van de storing, komt dan de veiligheid in het geding", legde Arjen Poelman, woordvoerder van Teso eerder uit. Naar verwachting was vandaag de drukste dag en loopt de wachttijd dit weekend niet meer zo hoog op.