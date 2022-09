Kapotte veerboot wordt unieke startplek voor deelnemers Texel Halve Marathon

"We zijn heel blij met deze oplossing", zegt Didi Boerhorst namens de organisatie Texel Halve Marathon. Het was puzzelen voor TESO en de organisatie van de hardloopwedstrijd hoe de start dit jaar geregeld moest worden. Door de kapotte Texelstroom heeft de TESO nog maar één veerboot over, dus was er eigenlijk geen boot beschikbaar voor de marathon.

"We hadden al veel scenario’s doorgenomen", zegt Didi. "We dachten bijvoorbeeld om in verschillende groepen vanaf de boot te starten. Want het blijft een unieke belevenis. En de start van de boot is ook de kracht van de Texel Halve Marathon. Want de wedstrijd is altijd in een korte periode na de inschrijving volgeboekt. Maar starten van een boot die nu noodgedwongen aan de kant ligt, hadden we zelf nog niet bedacht. Dit is uniek."

Drie kwartier later

"Dit noodscenario betekent ook dat de start drie kwartier later is", gaat Didi verder. "In plaats van half 1 wordt er nu om kwart over 1 gestart. De lopers vanaf de vaste wal komen met de reguliere boot vanaf half 1 uit Den Helder. De Texelaars kunnen gewoon op het eiland blijven en sluiten zich hierbij aan. Als de auto's vanaf de boot zijn vertrokken, kunnen de lopers aan hun wedstrijd beginnen."

Het noodscenario betekent ook dat het parcours vanaf de start licht wordt gewijzigd. "De lopers gaan nu niet over de normale rijbaan, maar over de busbaan voor het Tesokantoor langs. De afstand is iets korter, maar een andere mogelijkheid was er niet. Of de busbaan te smal is? Het is een recreatieve loop, het gaat om het plezier", zegt Didi.

Ook over het weer heeft de organisatie vooralsnog niet te klagen. "De voorspellingen zijn goed. We hopen ook dit keer weer op een succesvolle editie."