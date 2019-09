Maatregelen Texel Halve Marathon vanwege eerste herfststorm

TEXEL - De organisatie van de Texel Halve Marathon neemt op en rond het parcours maatregelen vanwege het slechte weer wat zondag wordt verwacht. Ook waarschuwt de organisatie voor de harde wind en regen: "Een goede voorbereiding is een must!"

De prijsuitreiking van de halve marathon was eigenlijk gepland om buiten te houden, maar die is verplaatst naar een zaal van Hotel De Lindeboom. Ook wordt daar het optreden van de band Kees & Co gehouden.

De organisatie adviseert hardlopers om zich goed voor te bereiden op de herfststorm: "Zorg voor de juiste kleding tijdens het hardlopen door middel van een wind- of regenjas en neem eventueel extra eten of drinken mee voor onderweg." Ook raden ze aan om voldoende droge en warme kleding mee te nemen voor na de loop.



Lees ook: Snikhete Dam tot Damloop stilgelegd: "Mensen liggen langs de weg"

Volgens onze mediapartner de Texelse Courant blijf het parcours verder ongewijzigd en blijft de starttijd van 12.30 uur ook gewoon staan. Het tijdstip dat de eerste bus naar de boot vertrekt is wel vervroegd. Vanaf 14.00 uur zullen er bussen naar de veerhaven gaan rijden.

De Texel Halve Marathon is morgen live te zien op onze site.