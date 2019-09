Snikhete Dam tot Damloop stilgelegd: "Mensen liggen langs de weg"

ZAANDAM - De Dam tot Damloop is afgelast, nadat vanwege de hitte meerdere mensen onwel zijn geworden. De organisatie zegt 'de capaciteit van de hulpverlening niet meer te kunnen garanderen'. Dit betekent dat de laatste groepen, bestaande uit 4.000 mensen, niet kunnen starten.

De deelnemers worden opgeroepen om terug naar huis te gaan. "Het komt ook niet meer goed, we gaan niet alsnog over een half uur nog starten", zo wordt er omgeroepen. Het gaat om de laatste twee startgroepen, drie andere groepen zijn eerder vanmiddag wel gestart.

Volgens verslaggever Maarten Edelenbosch liggen sommigen deelnemers langs de weg en wordt "de een na de ander meegenomen naar de EHBO". "Ik heb het nog nooit zo zwaar meegemaakt", klaagt een deelnemer die tegen een hek zit.

Naar Oostzaan zijn veel ambulances opgeroepen, vermoedelijk uit voorzorg. Deelnemers die al onderweg waren, mogen wel gewoon finishen. Zij worden wel opgeroepen om rustig aan te doen.

25 graden

Ondanks dat er niet meer gestart kan worden, vertrekken deelnemers toch. Ze klimmen over de hekken. De tunnel onder het IJ is ook afgesloten.

Met temperaturen boven de 25 graden, werd vanochtend al gewaarschuwd voor de hitte. "Het wordt een warme editie, met een gevoelstemperatuur van twintig graden", zei de organisatie vanochtend. "Dat is reden voor extra alertheid, maar geen reden voor paniek."

Koelbaden

Eerder vanmiddag liet Tom Wiggers van de organisatie al weten dat de koelbaden, die dit jaar voor het eerst langs het parcours staan, al meerdere keren zijn gebruikt. "We zijn blij dat we ze hebben, het is op een dag als vandaag geen overbodige luxe."

De koelbaden zorgen er voor dat oververhitte lopers snel kunnen worden afgekoeld. Het risico op blijvend ernstig letsel wordt daardoor sterk verminderd. Aan de hardloopwedstrijd doen in totaal 45.000 mensen mee.