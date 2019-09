10-jarige jongen rent volledige Damloop: "Ik was helemaal uit m'n vel gesprongen!"

ZAANDAM - Hij was misschien wel de jongste deelnemer van vandaag. Bij de finish troffen we een 10-jarige jongen aan, die vol trots over zijn prestatie vertelt.

"Het laatste stukje heb ik 18 km/u gerend", vertelt hij trots. "Ik was helemaal uit m'n vel gesprongen!"

Kijk hier het interview:



