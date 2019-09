Warme Dam tot Damloop verwacht, kans op benauwdheid

AMSTERDAM - Met temperaturen die op kunnen lopen tot 23 graden, wordt er vandaag een warme Dam tot Damloop verwacht. De hitte brengt risico's met zich mee, dus extra alertheid is geboden.

"Het wordt een warme editie, met een gevoelstemperatuur van twintig graden", laat een woordvoerder van het evenement weten. "Dat is reden voor extra alertheid, maar geen reden voor paniek."

Op hun website geeft de organisatie een hele reeks aan tips en adviezen, waarvan de belangrijkste is om goed te luisteren naar lichaamssignalen en desnoods je doelen naar beneden bij te stellen.

Benauwdheid

Weeronline vraagt vandaag wel extra aandacht voor het risico op hittestress, waarop de kans het hoogst is als de temperatuur plotseling erg stijgt in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Volgens het weerstation is er vandaag nameljik een grote kans op benauwdheid. In de middag is er kans op een bui.

"Het is weliswaar niet zonnig, maar een zuidoostenwind voert veel warmere lucht aan. Hierdoor wordt het vanmiddag op het parcours 23-24 graden. Bij deze waarden is de kans op hittestress tijdens het rennen groot", schrijft Weeronline in een persbericht.

Koelbaden

Hitte is ieder jaar een thema bij de Dam tot Damloop. In 2016 overleed er en jonge vrouw (25) aan de gevolgen van oververhitting en twee jaar daarvoor was het een 24-jarige man die bezweek aan een hitteberoerte.

Om die reden is de organisatie van de loop dit jaar begonnen met het inzetten van koelbaden. Dat zijn een soort opblaasbaden met ijswater erin. Ze zorgen ervoor dat het lichaam bij oververhitting onder medische begeleiding kan afkoelen. Omdat de kans op oververhitting het grootst is aan het einde van de race, staan er twee koelbaden in de laatste kilometer van het parcours en vind je er twee achter de finish.