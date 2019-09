Damloop by night: rennen door een feestelijk verlicht Zaandam

ZAANDAM - Het is de helft van de echte Dam tot Damloop, maar zeker net zo leuk. Zo'n 15.000 deelnemers deden mee aan de Damloop by night en renden 8 kilometer door een feestelijk verlicht Zaandam.

Ze begonnen op de Vermiljoenweg en liepen via de Zuiddijk naar de Voorzaan. Dan de Den Uylbrug over, langs de Havenstraat over Het Eiland naar de Dam, in het centrum van Zaandam. Daar werden ze opgewacht door enthousiaste toeschouwers in de Peperstraat.

De wedstrijdlopers begonnen om 19.45 uur. Tien minuten later was het startschot voor de lopers voor de goede doelen en weer tien minuten later voor de recreanten. Alle duizenden lopers werden voorafgegaan door drie wheelers (deelnemers in een rolstoel). De snelste renners kwamen binnen een halfuur binnen, maar om snelle tijden ging het de meesten niet.

Dubbel rennen

Opvallend veel deelnemers lopen dit weekend ook de Dam tot Damloop. Een man uit Emmen zelfs twee keer. "Een om 11.00 uur en nog een keer 's middags", licht hij toe. Hij beaamt dat hij echt verslaafd is aan het lopen en al tientallen marathons op zijn naam heeft staan. Bij een beetje rondvragen onder de talrijke deelnemers is hij zeker geen uitzondering. "Een gezonde verslaving", grijnst een man die ook dubbel rent dit weekend.