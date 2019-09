Dam tot Damloop voor dummies: dit moet je weten

ZAANDAM - Zo'n 46.000 hardlopers gaan zondag van start bij de 35ste editie van de Dam tot Damloop. De sportievelingen starten vanaf de Prins Hendrikkade in Amsterdam en finishen na tien Engelse mijl in de Peperstraat in Zaandam. Maar wie zijn de kanshebbers en wat zijn nou eigenlijk die veelbesproken koelbaden? Commentator Edward Dekker beantwoordt negen vragen.

Wie zijn de kanshebbers?

Op papier is Ayele Abshero uit Ethiopië de favoriet. Hij won dit jaar de Egmond Halve Marathon. Toch is ook niet uit te sluiten dat er op deze afstand een nieuwkomer met de winst vandoor gaat. Na het afhaken van Khalid Choukoud is Michel Butter uit Castricum normaal gesproken de beste Nederlander. En dan heb je nog de man-vrouw wedstrijd. Vaak gewonnen door de mannen, ondanks dat die met een achterstand van meer dan zes minuten starten. Vorig jaar won er eindelijk weer een keer een vrouw: de Israëlische Lonah Salpeter.

Wie doen er allemaal mee?

Je hebt natuurlijk de topatleten bij de mannen en de vrouwen die gaan strijden om de eindzege. Zij raffelen de afstand van 16,1 kilometer in een dikke drie kwartier af. Daarnaast heb je de recreatieve lopers die zich - afhankelijk van hun niveau - individueel inschrijven voor de 5 mijl op zaterdagavond of de 10 Engelse mijlen op zondag. Dan zijn er de businesslopers. Sportieve collega's die als bedrijfsteam meedoen. Er zijn lopers die geld inzamelen en zich aansluiten bij het goede doelenteam. Voor de kinderen is er de mini-loop, visueel gehandicapten leggen de afstand samen met een buddy af en de wheelers doen het rollend. Tel je de wandelaars en fietsers er óók nog bij dan kom je tot meer dan 80.000 deelnemers over het hele weekend!

Tekst gaat verder onder de foto:





Wat valt er te winnen?

Voor de eerste drie lopers (overall) ligt er aan de finish een cheque van respectievelijk 5.000, 3.500 en 2.500 euro klaar. De nummer vijftien bij de mannen en de nummer vijftien bij de vrouwen vangt ook nog 150 euro. Extra premies zijn er verder onder meer voor de beste drie Nederlandse atleten die in de Peperstraat over de meet komen.

Zijn er nog BN'ers die mee gaan doen?

Voormalig judoka Dennis van der Geest en 3FM radio DJ Sander Hoogendoorn lopen mee. TV-presentator Rick Brandsteder en personal trainer Radmilo Soda zijn ook van de partij.

Tekst gaat verder onder de foto:



Wat gebeurt er eigenlijk met je bagage als hardloper?

Dat is een operatie die met bijna militaire precisie wordt uitgevoerd door vrijwilligers van Le Champion. Alle deelnemers hebben vooraf per post een tasje gekregen waarin ze hun spullen kunnen doen. Dat tasje wordt bij de start ingeleverd. De bagage wordt gecheckt en is gekoppeld aan je startnummer. Vervolgens rijden in totaal zestien trailers de bagage naar Zaandam waar het op volgorde wordt neergelegd, zodat elke loper z’n eigendommen weer gemakkelijk terug kan vinden.

Welk stuk van de route is het mooist om te kijken?

Bewoners van de Stoombootweg maken er traditiegetrouw één groot feest van compleet met spandoeken, vlaggen en andere versieringen. Ook op de Zuiddijk maken ze er een volksfeest van. Het laatste stuk over de Dam in Zaandam is ook mooi. Daar word je door het vele publiek als loper bijna naar de finish 'gedragen'."

Tekst gaat verder onder de foto:



Is de Dam tot Damloop voor de leukigheid of is het ook echt een wedstrijd?

"Beide. Zowel bij de mannen als de vrouwen is een kleine groep wedstrijdlopers die tegen elkaar strijden voor de overwinning. De recreatieve lopers hopen natuurlijk hun persoonlijke toptijd aan te scherpen, maar dat is met zoveel deelnemers op het parcours niet altijd even gemakkelijk. Voor hen geldt natuurlijk dat zij ook vooral genieten van de vele toeschouwers, de bandjes, versieringen en spandoeken langs de route. Zeker bij mooi weer doet het mij een beetje aan Koningsdag denken."

Tekst gaat verder onder de foto:





Er wordt veel gesproken over de koelbaden. Wat zijn dat en waarom zijn ze belangrijk?

Dat zijn een soort opblaasbaden met ijswater erin. Ze zorgen ervoor dat het lichaam bij oververhitting onder medische begeleiding kan afkoelen. Belangrijk, omdat in 2014 en in 2016 een hardloper aan een hitteberoerte overleed. Omdat de kans op oververhitting het grootst is aan het einde van de race staan er twee koelbaden in de laatste kilometer van het parcours en vind je er twee achter de finish.

Hoe kunnen we de Dam tot Damloop volgen?

NH Nieuws en AT5 zenden de Damloop van 10.00 tot 17.00 uur live op tv en online uit. Een gedeelte wordt ook op onze Facebook-pagina vertoond.

