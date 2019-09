LIVE: Kijk hier de Dam tot Damloop van start tot finish

AMSTERDAM - Voor maar liefst 45.000 hardlopers is het vandaag zo ver: de Dam tot Damloop staat op het programma. NH Nieuws is er de hele dag live bij en zendt de wedstrijd in z'n geheel uit: van de start van de professionals tot aan de finish van de laatste amateur.

In de video hieronder kun je tot 17.00 uur alles volgen over de aanwezige wereldtop, de duizenden recreatieve lopers en de unieke sfeer langs de route. Ook op onze tv-zender, Instagram en gedeeltelijk op onze Facebook-pagina is de Dam tot Damloop te zien:

Naast dé Dam tot Damloop staan er ook nog andere evenementen op het programma. Deze ochtend maakt Amsterdam zich al vroeg op, onder andere voor de fietswedstrijd. In Zaandam en Amsterdam-Noord starten rond dezelfde tijd de Mini Dam tot Damlopen met duizenden kinderen.

Naar verwachting komen zo’n 150.000 toeschouwers naar Amsterdam en Zaandam, om de fietsers, hardlopers en wandelaars op weg naar de finish aan te moedigen.

