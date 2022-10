Nieuwe Texelse veerboot (die over 10 jaar vaart) is waarschijnlijk volledig elektrisch

De volgende veerboot van Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) zal waarschijnlijk volledig elektrisch zijn. Dat zei president-commissaris Frank van den Broeck vrijdag bij de aandeelhoudersvergadering. "Dat wordt dan onze eerste emissieloze veerboot." De nieuwe boot komt over circa tien jaar in de vaart.

Eén van de twee batterijkamers op de Texelstroom. Aan boord is het totaal geïnstalleerd batterijvermogen 1,6 MWh. - Teso

Hoe groot de boot moet worden, is vooralsnog niet bekend. Dit hangt sterk af van het toekomstige toeristische beleid van de gemeente Texel. Bij het in de vaart komen van het nieuwste vlaggenschip Texelstroom in 2016 was deze boot één van de eerste veerboten in de wereld met een energiesysteem met daarin batterijen om duurzamer te kunnen varen. TESO maakte toen onderdeel uit van een groep van drie rederijen (naast TESO een Noorse en Deense rederij) die voor het eerst op een dergelijke schaal gebruik gingen maken van batterijtechniek.

Quote "Het is geen vrijblijvende keuze" Teso president-commissaris Frank van den Broeck

Vanwege klimaatproblematiek en de ontwikkeling van de brandstofprijzen moet TESO voor de keuze voor een nieuwe veerboot een weloverwogen besluit nemen. "Het belang van een duurzame vaart zal daarom nog zwaarder wegen", zegt Van den Broeck. Rederijen die in de toekomst een nieuw schip willen aanschaffen, worden verplicht om gebruik te maken van de meest duurzame mogelijkheden die er zijn. "Het is dus geen vrijblijvende keuze." TESO heeft op de Texelstroom al twee zogeheten batterijkamers. In de toekomst komen volgens de commissaris steeds meer elektrische veerboten in de vaart. "En op basis van onze ervaringen van het gebruik van deze twee batterijkamers is er een reële kans dat TESO kiest voor de aanschaf van een honderd procent elektrisch schip." Waterstof Een andere optie is volgens Van den Broek dat er gekozen wordt voor aandrijving met behulp van waterstof. "Maar vooralsnog is deze oplossing in meerdere opzichten minder aantrekkelijk." Dit heeft voornamelijk te maken met het verlies van energie. De productie van waterstof gaat met behulp van zonnepanelen. De waterstof moet dan weer worden omgezet in bruikbare energie voor de motoren. "Dat is een omslachtig proces."

Quote "Als we een schip aanschaffen, hoe groot moet deze dan zijn?" Teso president-commissaris Frank van den Broeck

"Als we een nieuw schip aanschaffen, is natuurlijk de vraag: hoe groot moet dat schip zijn?", zo vraagt Van den Broeck zich af. "Dit hangt natuurlijk af van de vervoersvraag." De gemeente Texel is momenteel bezig met de uitwerking van het zogeheten Toeristisch Toekomstplan. Deze is bedoeld om een betere balans te waarborgen tussen toerisme en de leefbaarheid op het eiland. Om een rem te kunnen houden op verdere groei in slaapplaatsen wordt een paraplu-bestemmingsplan opgesteld, waarin regels worden aangepast en aangescherpt. Doel is om een verdere groei in toeristische slaapplaatsen te voorkomen. "Als Texel in balans wordt gebracht en het vervoer daardoor echt gaat afvlakken, hebben we aan een tweede schip met de capaciteit van de Texelstroom voldoende", aldus Van den Broeck. De huidige veerboot Texelstroom zal waarschijnlijk tot 2040 ingezet worden. Deze veerboot vaart op gas. Maar niet zonder slag of stoot. De veerboot heeft van 2017 tot en met 2020 probleemloos op gas gevaren, daarna ontstonden de problemen. Beschadigd Begin 2021 begonnen de problemen met de aandrijving. Een van de motoren raakte volgens Van den Broeck ernstig beschadigd. "Waarschijnlijk door de te hoge uitlaatgassen in combinatie met te hoge temperaturen. Toen moest helaas het besluit worden genomen om deze motoren niet langer op gas te laten draaien." Sindsdien vaart de Texelstroom op gasolie.

