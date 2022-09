Opnieuw uren wachten van en naar Texel: aandeelhouders straks aan het woord

Opnieuw uren wachten voor automobilisten die van en naar Texel willen. Veerdienst TESO heeft al ruim een week één boot in de vaart. Een van de schepen ligt nog altijd met een technische storing in de haven. Vanavond komen aandeelhouders bijeen voor een reguliere vergadering. De technische storingen en de wachtrijen zullen zeker aan bod komen.

De wachttijden liepen vandaag niet meer zo op als vorige week, toen mensen meer dan vier moesten wachten tot ze naar de overkant konden, maar toch stonden automobilisten ook nu nog gauw één à twee uur te wachten aan de kant van Texel en Den Helder.

Wachtende reizigers hebben gemengde gevoelens rond de wachttijden: "Het is niet anders. Of we moeten een zwemvest krijgen. Dan kunnen we naar de overkant zwemmen." Een andere vakantieganger moet terug naar Zwolle: "Mijn zoon gaat naar Amerika. Ik wil vanavond nog wel even afscheid van hem nemen. Ik hoop dat het nog lukt."

Gevolgen

Wat de gevolgen zijn van de aanhoudende storing voor Texel is nog niet helemaal duidelijk. Frank Spooren van de VVV Texel zegt niet veel te merken van de overlast. "Het niet varen van de tweede boot is natuurlijk enorm vervelend, maar zoals altijd brengt TESO elke gast over naar het eiland of Den Helder. Wat de negatieve impact zal zijn, moeten we ervaren. Maar Texel kan een stootje hebben."