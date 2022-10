Foto: Bushalte bij opvangschip Velsen-Noord • Verdachten explosies Poolse supermarkten in januari voor de rechter

De verdachten van (pogingen tot) het ontploffing brengen van explosieven bij Poolse supermarkten in 2020 en 2021, onder andere in Beverwijk, komen in januari voor de rechter. Niet minder dan vijf zittingsdagen zijn er gereserveerd voor de verdachten. Dat werd gisteren in de rechtszaal duidelijk bij inleidende zittingen van twee van hen.

De explosieven zorgden voor veel onrust in Beverwijk. Hoewel er geen gewonden zijn gevallen bij de ontploffingen, was de ravage groot. De burgemeester besloot de supermarkt in winkelcentrum de Beverhof te sluiten.

Naast twee ontploffingen ging een antipersoneelsmijn een andere keer níet af en werd er nog een bom gevonden bij een pand waar eerder een Poolse supermarkt zat.

Op 16,17, 19, 23 en 24 januari komen de vijf verdachten Hyron A., Serginio S., Sersinio D., Antonio N. en Nadir el O. voor in de rechtbank van Schiphol. Twee daders van 18 en 20 zijn afgelopen maart al veroordeeld voor celstraffen van 16 maanden en 2,5 jaar.