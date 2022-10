Minder treinen tussen Alkmaar en Uitgeest door beschadigde bovenleiding

Tussen Uitgeest en Alkmaar rijden tot zeker 14.00 uur minder treinen door een beschadigde bovenleiding. Dat in combinatie met de files op de A9 vanwege een ernstig ongeluk vanmorgen, veroorzaakte veel oponthoud in het Noord-Hollandse verkeer.

De NS laat weten met een aangepaste dienstregeling te rijden totdat de storing is verholpen. Waar er normaal met vier treinen per uur wordt gereden, zijn dat er nu twee per uur.

A9 weer vrij

De A9 bij knooppunt Raasdorp is sinds 10:00 uur weer vrij. De snelweg werd vanmorgen vroeg afgesloten na een ernstig ongeluk waarbij zes auto's betrokken waren. Het leidde tot grote verkeersoverlast en op de alternatieve routes stonden heel lange files.