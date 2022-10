A9 is weer open na ernstig ongeluk: "Gaat nog wel even duren voordat alles weer doorrijdt"

De A9 bij knooppunt Raasdorp is weer vrij. De snelweg werd vanmorgen vroeg afgesloten na een ernstig ongeluk waarbij zes auto's betrokken waren. Het ongeluk leidde tot enorme verkeersoverlast. Op de alternatieve routes stonden hele lange files.

Iets na half zes vanochtend ging het mis op de A9. Zes auto's botsten op elkaar. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Vijf mensen raakten gewond bij het ongeluk, van wie er twee zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het verkeer werd aangeraden om om te rijden via Zaandam en de ring van Amsterdam (N203, N246, A8, A10). Maar het duurde niet lang of ook deze wegen slibden ook dicht.

"Het zal nog wel even duren voordat al het verkeer weer gewoon helemaal doorrijdt", vertelt een woordvoerder van de ANWB aan NH Nieuws. "Dan doel ik met name op de wegen om de A9 heen."

