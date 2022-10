Vijf procent van mensen met kamer verblijft volgens asielzoekers niet op opvangschip Velsen-Noord

Avni vertelt dat ze allebei niet op de boot wonen. "Ik woon in Hilversum bij familie. Ik moet elke dinsdag terugkomen naar het schip om een krabbel te krijgen. Waar dat precies voor is weet ik eigenlijk ook niet.” Ook Ekrem moet zich wekelijks melden op het schip voor een handtekening, terwijl hij elders woont bij vrienden.

Avni en Ekrem komen van de VOB-kade gelopen. Ekrem in een roodzwarte sweater en Avni in zijn blauwe hoodie, beiden met een rugzak om. Ze komen van het schip en zijn onderweg naar het station van Beverwijk.

De mannen discussiëren even met elkaar en maken vervolgens een inschatting. "Ik denk dat ongeveer vijf procent van de kamers aan boord bezet wordt gehouden maar niet wordt gebruikt. Die mensen zitten in dezelfde situatie als wij en wonen ergens anders."

Een woordvoerder van het COA reageert als volgt: "Dat is een gek verhaal. Hoe het kan dat iemand die zich meldt niet is gehoord door ons, weet ik niet. Daar moet ik verdere navraag voor doen."

Niet wenselijk

Het COA wordt verrast door dit verhaal en volgens de woordvoerder is locatiemanager Hanneke Niele niet op de hoogte van de situatie.

Volgens de woordvoerder is het 'niet wenselijk' dat asielzoekers ergens anders wonen. "Het is geen gevangenisschip, ze mogen ook wel eens bij familie slapen maar het is niet de bedoeling dat ze elders verblijven. Als we dit op het schip tegenkomen, gaan we het gesprek aan met de mensen die hier niet verblijven."

Het COA geeft aan dat asielzoekers formeel afstand kunnen doen van hun plek binnen een asielzoekerscentrum. Hoe het kan dat de mannen aangeven dat het COA niks met hun opmerkingen doet is voor het COA onduidelijk, aldus de woordvoerder.