Supermarkten zijn zuiniger geworden en dat leidt tot schaarste bij voedselbanken

"Bedrijven proberen zo veel mogelijk zelf op te maken. Dat is goed, maar er blijft weinig voor ons over." Zo vat Marja van de Amstelveense voedselbank het probleem samen. Haar observatie wordt gedeeld, ook in Amsterdam en Krommenie zien ze het aanbod teruglopen. Zo stelt klant Corrie Blanken dat bij haar voedselbank het aanbod verse producten, zoals groente, fruit en vlees, lijkt te slinken. "Mijn dokter zei dat ik gezonder moest eten, maar ik weet niet waar ik dat van moet betalen."

Zo min mogelijk voedsel verspillen, het is sinds de oprichting één van de kernwaarden van de voedselbank. Het is een streven dat ook een groeiend aantal ondernemers najaagt. Supermarkten introduceerden 'weggooikortingen' en via initiatieven zoals Too Good To Go nemen klanten de laatste overblijvers mee naar huis.

Voor supermarkten werpt het beleid zijn vruchten af. Het aantal producten dat verspild wordt is afgelopen jaren flink afgenomen, zo blijkt uit zelf-rapportage van supermarkten Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus. Waar in 2018 3,6 procent van het voedsel niet bij een consument terecht kwam, was dat percentage in 2020 ruim gehalveerd naar 1,6 procent.

'Twintig procent minder'

De voedselbank is blij met de bewustwording rondom verspilling. Minder gelukkig stemt het slinkende aantal producten dat wordt gedoneerd. Michel Sanders van de Amsterdamse voedselbank schat dat de donaties bij zijn voedselbank afgelopen jaren met 20 procent zijn teruggelopen.

Die terugloop gaat bij de Amsterdamse voedselbank met name om verse producten. "Koekjes en zoutjes krijgen we nog wel, maar gezonde producten zijn steeds lastiger, terwijl we graag producten voor een gezonde maaltijd geven."