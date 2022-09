Voedselbanken houden hart vast voor hoge energierekening: "Vreselijk veel nieuwe aanvragen"

Verschillende Noord-Hollandse voedselbanken zien de toenemende armoede terug in het aantal aanmeldingen aan hun loket. De aanvragen lopen op, terwijl de voedselbank juist steeds minder donaties binnenkrijgt. "We kunnen het nu nog wel aan. Maar komend najaar, als de contracten aflopen, daar maak ik me zorgen over."

"We hebben met haar geregeld dat ze vanaf januari een pakket bij ons komt ophalen", vertelt Marja, bedrijfsleider bij voedselbank Amstelveen. "Het is een van de vele trieste verhalen. Ik maak me best zorgen. Nu vallen de extra aanmeldingen nog mee, maar ik verwacht dat dit er veel meer gaan worden."

Een vrouw stapt bezorgd de Amstelveense voedselbank binnen. Volgens haar energieleverancier gaat ze vanaf januari 150 euro per maand extra betalen. Dat redt ze niet met een krap inkomen van 1.000 euro per maand.

Daarbij merkt ze dat ze minder producten binnenkrijgen. "Bedrijven proberen ervoor te zorgen dat ze niet te veel overschotten hebben, dat ze zoveel mogelijk zelf kunnen opmaken. En anders verkopen ze het nog via Too Good To Go. Dat is natuurlijk goed, maar er blijft weinig over voor ons."

Steeds meer aanvragen

In West-Friesland, Alkmaar en Langedijk zien ze het aantal aanvragen al stijgen. "Afgelopen weekend hadden we zes nieuwe aanvragen, normaal zijn dat er twee. Voor ons is dat echt veel", vertelt de Alkmaarse coördinator. "En het is nog maar afwachten tot de energiecontracten aflopen, want dan komen de mensen hierheen." Medewerkers zijn eensgezind in de voorspelling dat het komend najaar dringen wordt bij de voedselbank.

In West-Friesland merken ze een enorme stijging in aanvragen. Hier kan iedereen aankloppen die netto maximaal 250 euro (eenpersoonshuishouden) overhoudt voor eten en kleding. Na een uitgebreide intake, wordt er gekeken of je ook echt in aanmerking komt.