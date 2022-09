Annelie begint budgetkringloop in haar woning in Huizen: "8 euro voor een broek. Dat is veel te duur!"

Wat Annelie Mindrup uit Huizen betreft, zijn er nauwelijks nog koopjes te scoren bij de huidige kringloopwinkels. Ze vindt ze veel te prijzig, terwijl het leven al zo duur is vandaag de dag. Nu ze een kamer over heeft in haar woning begint ze zelf een mini-kringloop met budgetprijzen.

Haar volwassen dochter is het huis uit. Nu die ruimte vrij is gekomen, begint Annelie met haar budgetkringloopzaak, want haar ervaring is dat de bestaande kringloopwinkels behoorlijk aan de prijs zijn. "Acht euro voor een broek. Dat vind ik persoonlijk te duur. Dat kan niet", is haar stellige overtuiging.

En dus is de piepkleine kamer in haar woning in Huizen omgetoverd in een kringloopzaakje. De schappen staan tegen de wand en zijn inmiddels gevuld met speelgoed, kleding voor kinderen en vrouwen, sieradden en huisvoorraad. Vanaf half september begint ze en Annelie kan niet wachten.

Toonbankje

De duurste items die ze verkoopt gaan voor maximaal 3 euro over haar kleine toonbankje. Zo kunnen mensen leuk shoppen bij haar zonder dat het ze veel geld kost. "Deze kettingen en armbanden kosten normaal 7,99 euro, maar bij mij kosten ze 2 euro per box", laat Annelie zien aan NH Nieuws.

Heel bewust doet ze haar spulletjes weg tegen spotprijzen. Het is dan ook absoluut niet de bedoeling dat ze er zelf wat aan overhoudt. Dat ze er iets voor vraagt, heeft ook te maken met dat ze spulletjes moet inkopen.

Meerdere spulletjes

Het leven is vandaag de dag al duur genoeg. De prijzen van benzine, boodschappen en energie zijn de laatste maanden heel snel gestegen, waardoor het voor veel mensen moeilijk rondkomen is. Annelie hoort daar als vrijwilliger van Versa Welzijn veel verhalen over. Met haar kringloopwinkeltje met budgetprijzen wil ze juist mensen helpen en ervoor zorgen dat ze voor 10 euro meerdere items kunnen kopen in plaats van één artikel bij een andere zaak.

Aan meubels en gereedschap begint ze niet, laat ze duidelijk weten. Daar heeft ze ook simpelweg de ruimte niet voor in haar huis. In de slaapkamer staan al bananendozen vol met spullen, die ze veelal gratis heeft gekregen van vrienden, buren of van mensen die ze via social media heeft ontmoet. Eén ding is zeker: de Huizense heeft geen enkele intentie om straks een andere, grotere plek te gaan zoeken. Ze blijft het vanuit haar eigen huis doen, zegt ze resoluut.

Grote glimlach

Als ze straks echt moeders met kinderen over de vloer krijgt, die gelukkig worden van haar spulletjes, dan is Annelie meer dan tevreden. Voor een leuk gesprek, want daar houdt ze wel van, en een grote glimlach bij vertrek doet ze 't allemaal voor. "Dan is het voor mij een succes", meldt zij tot slot.

Volgens Annelie is de gemeente Huize in eerste instantie enthousiast over haar initiatief en komen ze morgen een kijkje nemen.