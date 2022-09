Voedselbanken verruimen de norm: "Het is duidelijk dat we meer klanten krijgen"

"De norm is de afgelopen vier jaar ieder jaar opgehoogd", laat Bais weten. "Normaal gesproken is dat per 1 januari." De voedselbanken hebben besloten het nu op te hogen vanwege de hoge inflatie. "We gaan dinsdag in de bestuursvergadering bekijken wat het voor ons gaat betekenen, maar ik verwacht wel dat er meer aanmeldingen gaan komen."

Of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van hoeveel geld diegene overhoudt na aftrek van de vaste lasten. Tot nu is het zo dat een alleenstaande ouder met twee kinderen die na betalen van de vaste lasten 450 euro overhoudt in aanmerking komt voor een voedselpakket. Dit wordt opgehoogd naar 520 euro. Voor iemand die alleen woont, gaat het bedrag omhoog van 250 naar 300 euro.

Hoewel de inflatie al een tijd lang hoog is en mensen steeds minder te besteden hebben, merkt de Helderse voedselbank daar nog niet zoveel van. "Misschien hebben mensen de energietoeslag van 1.300 euro goed verdeeld, ook zijn de hoge energie afrekeningen pas aan het einde van het jaar", verklaart Bais. "Het is zonder meer duidelijk dat we meer klanten krijgen."

In West-Friesland, Alkmaar en Langedijk zien de voedselbanken het aantal aanvragen al stijgen. "Afgelopen weekend hadden we zes nieuwe aanvragen, normaal zijn dat er twee. Voor ons is dat echt veel", vertelde de Alkmaarse coördinator twee weken geleden. "En het is nog maar afwachten tot de energiecontracten aflopen, want dan komen de mensen hierheen."

Pakketten vullen

Bais vertelt dat de Voedselbank in Den Helder nog genoeg voedsel krijgt uit het distributiecentrum in Amsterdam. De verse producten uit de regio deelt hij met de voedselbanken in Alkmaar en Anna Paulowna. "We hebben op dit moment niets te klagen."

Dat supermarkten steeds minder weg lijken te gooien, zorgt bij Bais niet meteen voor zorgen. "Als ze het 's avonds heel goedkoop weg doen, komen mensen misschien ook minder snel in de problemen. En in de supermarkt hebben mensen misschien toch iets meer te kiezen dan bij ons."