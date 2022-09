Corrie wil wel gezonder eten, maar kan dat niet betalen: "Vaak toch weer diepvriespatat"

"Mijn koelkast huilt, zou mijn tante zeggen". Het zijn de woorden van Corrie Blanken als ze in haar halfhoge ijskast kijkt. Bij de voedselbank kan ze terecht voor een minimale hoeveelheid verse producten, de rest van de week moet ze rond komen van 60 euro. "Ik wijk dan toch uit naar diepvriespatat en kroketten, want dat is betaalbaar."

Gezond eten voor minima moet betaalbaarder worden "Vaak toch weer diepvriespatat" - NH Nieuws

De volhouders: deze Noord-Hollanders redden het niet meer De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. Veel Noord-Hollanders kunnen het hoofd amper nog boven water houden, voor veel anderen wordt het steeds moeilijker. Grote problemen, die alledaagse mensen raken. We noemen ze: de volhouders. NH Nieuws gaat dinsdag, op Prinsjesdag, met deze groep mensen naar Den Haag. Zodat we deze schrijnende verhalen kunnen delen met de landelijke politiek. Maak kennis met onze volhouders en hun verhalen. Al hun verhalen vind je op deze pagina.

Corrie Blanken is invalide, arbeidsongeschikt en woont met haar dochter en twee honden in Krommenie. Ze staat onder bewind en krijgt wekelijks 60 euro. Ieder vrijdag gaat ze naar de voedselbank, maar daar ziet ze steeds meer mensen aankloppen. Daardoor zijn er steeds minder verse producten zoals groente, vlees en fruit. Ze heeft veel operaties aan haar darmen ondergaan waardoor ze veel meer moet eten dan ze doet van de dokter. "Hij zei dat ik gezonder moest eten, maar ik weet niet waar ik dat van moet betalen." Dagelijks zit Corrie op social media in de hoop dat er wat eten verloot wordt door organisaties die mensen zoals Corrie bijstaan. Ze zoekt vooral naar gezonde producten omdat die bij de voedselbank schaars zijn en in de supermarkt onbetaalbaar voor haar. "Als ik moet kiezen tussen vlees voor een derde van mijn budget of patat met kroketten waar ik drie dagen van kan eten is de keuze snel gemaakt." Met Prinsjesdag is ze in Den Haag. Corrie hoopt daar een minister tegen het lijf te lopen om duidelijk te maken dat gezond eten goedkoper moet worden.