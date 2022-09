Voedselbank Velsen komt in de knel: Meer aanmeldingen, minder producten

De voedselbank in Velsen voorziet problemen. Het aantal uit te delen pakketten is in drie weken tijd bijna verdubbeld. Tegelijkertijd hebben supermarkten minder producten over om aan de voedselbank te doneren.

Peter Nijman is voorzitter van de voedselbank in Velsen en zet zich net als de anderen vrijwillig in om arme huishoudens te helpen. "Ik ben in mijn laatste werkzame jaren bezig geweest met de bouw van een ziekenhuis in Nicaragua. Dan zie je zoveel armoede en mensen die hulp nodig hebben. Toen dacht ik: Er is ook hulp nodig dichter bij huis. Zo ben ik bij de voedselbank terecht gekomen."

Om in aanmerking te komen voor steun van de voedselbank moeten huishoudens een traject doorlopen. Om in die periode toch al wat te kunnen doen heeft de voedselbank begin dit jaar een nieuw initiatief genomen. "We zijn toen begonnen met welkomstpakketten. Iedereen die daar aanvraag voor doet krijgt dat, in totaal vijf keer. Die mensen moeten zich dan aanmelden bij Socius en zij kijken naar de financiële situatie van mensen. Als zij onder onze norm van vrij besteedbaar inkomen vallen, worden ze ingeschreven bij de voedselbank."

Lees verder onder de videoreportage over de huidige situatie bij de voedselbank: