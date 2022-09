Purmerend zucht onder derde explosie in twee weken: "Het wordt grimmig"

Een brandbom in de Rijnstraat, een plofkraak bij de juwelier en vanochtend weer een brandbom in het centrum van de stad. Het lijkt een wonder dat er tot nu toe geen ernstige gewonden zijn. Bewoners in Purmerend maken zich zorgen om de geweldsexplosie in hun stad en zijn het zat.

Brandbom Purmerend - NH Nieuws

Een brandbom door de brievenbus bij hypotheekadviseur Hypotheekvisie zorgde vanochtend voor een enorme knal die in de wijde omtrek te horen was. Door de brand aan de voordeur van de woning moesten de bovenburen en een oudere man van de woning direct ernaast hun huis uit. De brandweer wist het vuur te doven. Het pand werd net gehuurd door adviesbureau Hypotheekvisie. "We zijn erg verdrietig, we zouden er volgende week beginnen." Volgens het bedrijf was alles net nieuw: "Nieuwe vloer en computers en vandaag zou de bestickering op het pand komen." Omdat de politie nog onderzoek doet, kunnen de medewerkers niet naar binnen om de schade op te nemen. "We zijn zeker dat het niet op ons gericht is want we zijn geen louche bedrijf", laat de adviseur weten. Grimmig Afgelopen vrijdag was er een plofkraak twee straten verder bij een juwelier. Het explosief wat daar gebruikt werd, zorgde ervoor dat veel ramen in de straat sneuvelden. Twee weken eerder werd er een brandbom naar een huis aan de Rijnstraat gegooid. Bewoners konden toen ternauwernood via een trap ontsnappen. Volgens de politie staan de incidenten op zichzelf, maar onderzoekt ze wel of de twee met elkaar te maken hebben. De verhuurder van het pand dat vanochtend getroffen is, werd drie weken geleden op klaarlichte dag van zijn horloge beroofd. Volgens een medewerker van het bedrijf dat het pand verhuurt, wachten ze eerst op het politieonderzoek voor ze met een reactie komen.

Quote "Ik hoop dat er gauw een oplossing komt" Alexanders Sanders - Ondernemer

De volgende dag trekt het huis aan de Nieuwstraat veel bekijks. Purmerenders zijn de explosies zat. "Het wordt grimmig in Purmerend", zegt een vrouw die bij het politielint staat. Jan Visser, de weerman van NH Radio, zat vannacht rechtop in zijn bed toen hij de knal een paar honderd meter van zijn huis hoorde. "Het is zo langzamerhand crimecity hier", zegt hij. Alexander Sanders heeft een winkel op steenworp afstand van het getroffen pand. Hij maakt zich vooral zorgen om een oude man die naast het pand woont. Maar ook om de veiligheid in de buurt voor bewoners en ondernemers. "Ik hoop dat er gauw een oplossing voor komt. Misschien meer toezicht." Kersverse burgemeester "Twee incidenten kort op elkaar geeft altijd schrik. Het is ontzettend naar dat inwoners en ondernemers hierdoor worden getroffen", laat Ellen van Selm, burgemeester van Purmerend, weten. Zij zit er nog maar krap een week en wordt direct geconfronteerd met twee explosies in de stad. "Deze incidenten zijn helaas niet altijd op voorhand tegen te gaan."