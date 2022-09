Brandbom was niet eerste gewelddadige aanval op woning Purmerend

De brandbom die vorige week tegen een woning in de Rijnstraat in Purmerend werd gegooid, is niet de eerste aanval op de woning. De gemeente heeft bekendgemaakt dat de woning een maand eerder al werd bestookt met vuurwerk. Locoburgemeester Mario Hegger heeft besloten dat de woning tijdelijk dicht moet.

"Door de ernstige wanordelijkheden bij de woning ontstaat gevaar voor de openbare orde", benadrukt Hegger. "Er valt niet uit te sluiten dat er nieuwe incidenten gebeuren bij de woning. Daarom is het belangrijk om rust te brengen in de buurt."

Brandbom

De Rijnstraat werd vorige week woensdag opgeschrikt door een brandbom. "Op beelden is te zien dat een persoon vermomd met een bivakmuts aan komt lopen met een fles in de hand en wegrent als de deur in brand vliegt", vertelde een politiewoordvoerder. De bewoners vluchtten via een ladder naar beneden.

Buurtbewoners reageren geschrokken tegen RTV Purmerend. "Ik stond rechtop in mijn bed en heb niet meer kunnen slapen. Wie doet zoiets?", vertelt een bewoner van de straat.

Waarom de bewoners doelwit zijn, is volgens de politie niet bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.