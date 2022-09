Grote schade aan pand Nieuwstraat in Purmerend na explosie vannacht

Bewoners aan de Nieuwstraat in Purmerend schrokken vanmorgen vroeg wakker van een explosie in de straat. De harde knal zorgde voor brand en schade bij een woning. Een aantal bewoners moesten hun woning tijdelijk verlaten. Er raakte niemand gewond, bevestigt de politie.

Waar de harde knal om 03.50 uur door veroorzaakt werd, kan de woordvoerder van de politie nog niet aan NH Nieuws bevestigen. Op foto's is te zien dat het pand flinke schade heeft opgelopen; de brievenbus, deur en voorgevel van het pand zijn kapot.

De brandweer heeft de brand direct weten te blussen. Ondanks dat de brandweer er snel bij was, is de voorkant van het pand helemaal zwartgeblakerd. Na het blussen van de brand is de woning geventileerd.

De politie heeft een forensisch onderzoek ingesteld en doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Opnieuw schade

Vorige week vrijdag werd een juwelier, een straat verderop, slachtoffer van een plofkraak. Bewoners spraken zich toen uit over de schade van de plofkraak, die tot in de kinderkamers aan toe reikte.