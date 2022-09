Woede, ongeloof en puinruimen na plofkraak Purmerend: 'Glasscherven tot in kinderkamer'

Half Purmerend zat om 3.00 uur vannacht recht op in zijn bed na een enorme knal. Een plofkraak met een zwaar explosief bij Juwelier van Moorsel op de Padjedijk zorgde ervoor dat bijna alle ramen in de winkelstraat uit elkaar spatte. De schade bij de juwelier is dramatisch. Maar ook andere winkels en bewoners hebben schade, tot de kinderkamers aan toe.

"Het is een ramp", zegt Henk Schulte van de winkeliers vereniging. "Al helemaal voor de juwelier, die deze week zijn 50-jarige jubileum viert." De medewerkers en familie van de juwelier zijn bij elkaar gekomen om de schade op te nemen. Ze zijn al de hele nacht wakker en zoeken steun bij elkaar. Het is nog onduidelijk wat er meegenomen is, maar op facebook laten ze weten dat de reparaties ongedeerd zijn.

Glasscherven in de kinderkamer

Niet alleen bij de juwelier heerst verdriet en onmacht, maar ook bij andere winkeliers en bewoners. Zoals bij Carlito Marshal die net naast de juwelier woont. Zijn vriendin sprong na de knal gelijk uit bed en haastte zich naar de kinderkamer, aan de voorkant van het huis, waar hun 11 maanden oude zoon lag te slapen. De kamer was bezaaid met glasscherven, maar gelukkig had het gordijn de meeste glassplinters opgevangen.

Geen brood vandaag

Bij de bakker iets verderop moeten ze honderden broden weggooien. Bakker Mischa van den Berge en zijn collega waren brood aan het bakken toen ze de knal hoorde. "We hoorden een harde knal en dachten eerst dat het hier in de winkel was. Maar we zagen al snel dat het hiernaast was en toen zagen we twee jongens wegrijden."

Van de politie moesten ze de bakker gelijk verlaten. Het achtergelaten brood en deeg is nu onbruikbaar.

Café-restaurant ''t Hoedje van de Koningin' staat een stuk verder weg van de juwelier, maar ook hier hebben ze schade opgelopen. "Ik weet niet wat voor bommen ze maken, maar dat is best verontrustend", zegt eigenaar Mark Blankendaal. Ondertussen worden alle gesprongen ramen in de straat dicht gespijkerd. De winkeliers hebben daar vandaag te horen gekregen dat negentig procent van de bedrijven vandaag dicht blijven.