Enorme schade na plofkraak bij juwelier: "Het lijkt wel een oorlogsgebied"

Een Purmerendse juwelier aan de Padjedijk was vannacht doelwit van een grote plofkraak. Ongeveer tien huizen zijn ontruimd, de politie onderzoekt of er nog meer explosieven liggen. Twee mannen zijn gevlucht op een scooter, de politie is met tientallen eenheden op zoek naar de daders.

Een enorme explosie schudde bewoners vannacht wakker. "Je voelde het helemaal op je borst. Alles viel thuis van onze muur af. Ik ben meteen uit bed gegaan en heb 112 gebeld", zegt een bewoonster. Om 03.00 uur kreeg de politie meerdere belletjes dat het raak was aan de Padjedijk. Bij aankomst waren de daders al gevlucht, op een scooter in de richting van de Kaasmarkt.

De schade aan de winkel is na de explosie enorm en de straat lag bezaaid met glas. "We waren net klaar met werken en we pakten onze fiets op de Koemarkt en toen hoorde we een hele harde knal en zijn we poolshoogte gaan nemen. Het lijkt net een oorlogsgebied", zegt een andere bewoner.



Ongeveer tien woningen zijn ontruimd, de politie weet nog niet of het gebied veilig is. Mogelijk liggen er nog meer explosieven bij de juwelier. Terwijl de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) de plek onderzoekt, wachten de bewoners buiten.

Op de foto hieronder is goed te zien hoeveel glas er in de straat ligt. De tekst gaat door na de foto.