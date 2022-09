VIDEO: Mannen beroven Purmerender van 'peperduur' horloge

De straatroof van gisterenochtend aan de Antwerpenhaven in Purmerend is door omwonenden vastgelegd. Te zien is hoe twee jongemannen een Purmerender onder schot houden, zijn horloge van zijn pols halen en ermee wegrennen.

Als de man naar zijn auto loopt, komen er twee gewapende jongemannen op hem af. Terwijl ze hem onder schot houden, halen ze zijn horloge - naar verluidt een Rolex - van zijn pols. Vervolgens nemen ze de benen, en rennen via het Tiranapad naar de Helsinkihaven. Daar zijn ze volgens de politie vermoedelijk in een donkerkleurige auto gestapt en weggereden.

Het slachtoffer raakte bij de overval lichtgewond, en is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Hij zegt tegen Het Parool dat het de tweede keer is dat hij van een Rolex-horloge is beroofd. De eerste keer was zo'n vier maanden geleden, al hakt deze overval er nog dieper in. "Deze jongens hebben niets te verliezen, zo doen het gewoon op klaarlichte dag", zegt hij tegen de krant.

Buurt uitgekamd

Op zoek naar de daders kamden agenten in kogelwerende vesten direct na de overval de buurt uit. Zonder succes, want de twee zijn vooralsnog voortvluchtig. Volgens de politie zijn de daders beiden lichtgetint en tussen de 20 en 25 jaar oud. Zoals in de video te zien is droeg een van hen zwarte kleding en de ander een grijs joggingpak.