Bewoners vluchten via ladder na aanval met brandbom in Purmerend

Bewoners van een rijtjeshuis in de Rijnstraat in Purmerend hebben vannacht na een aanval met een brandbom halsoverkop hun woning verlaten. Ze vluchtten via een ladder vanuit hun bovenverdieping naar veiligheid.

De brandbom werd gegooid door een persoon met een bivakmuts. Uit beelden zou blijken dat rond 3.15 uur iemand kwam langsgelopen met een fles in zijn of haar hand. Nadat de persoon wegrende in de richting van de Waalstraat vloog de deur in brand, waarbij een harde knal te horen was.



De bewoners hebben de woning verlaten via een ladder van een buurman. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft de brand geblust.

Buurtbewoners geschokt

Waarom de bewoners van de Rijnstraat doelwit zijn, is volgens de politie niet bekend. Buurtbewoners reageren geschrokken tegen RTV Purmerend. "Ik stond rechtop in mijn bed en heb niet meer kunnen slapen. Wie doet zoiets?", vertelt een bewoner van de straat.

Een bewoner van de nabijgelegen IJsselstraat spreekt over een 'extreem harde klap' en hoopt dat er snel duidelijkheid komt. "Deze dader moet van de straat." De buurtbewoners willen anoniem blijven uit angst voor represailles.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.