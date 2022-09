Asielschip voor 1.000 mensen komt aan in Velsen-Noord

Silja Europa, het schip dat tot en met februari 1.000 asielzoekers gaat opvangen, is zojuist aangekomen in Velsen-Noord.

Nu het schip in Velsen-Noord is, heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zo'n drie tot vijf dagen nodig om het schip en de kade in orde te maken voor de opvang, meldde het COA eerder. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste asielzoekers naar Velsen-Noord komen.

De komst van het cruiseschip heeft vanaf het begin van het plan, in juni, voor onrust gezorgd in het dorp. 'Waarom hier?', vroegen Velsen-Noorders zich af. Ook liepen er voor een zogenaamde inloopavond met de gemeente zo'n twee à driehonderd mensen mee in een protestmars tegen de komst van het schip.

Ondernemers aan de VOB-kade vinden bovendien dat de kade niet geschikt is om aan te wonen: zowel de bedrijfsveiligheid als de veiligheid van de duizend nieuwe bewoners zou er in het geding zijn.

Helemaal nieuw is een opvangschip in deze contreien niet: begin jaren zestig ving IJmuiden honderden Italiaanse en Spaanse gastarbeiders op in 'botels.'

Lokale mediapartner RTV Seaport kreeg een video van het aanleggen van Silja Europa toegestuurd vanaf de andere kant van het kanaal: