Vluchtelingencruiseschip Velsen-Noord 'woensdag of in de dagen erna' verwacht

Woensdag moet het gaan gebeuren. Of snel daarna, afhankelijk van de weersomstandigheden: het cruiseschip Silja Europa moet dan gaan aanmeren in Velsen-Noord. Het COA vangt daar bijna een half jaar lang duizend asielzoekers op. Wanneer de eerste bewoners op het schip komen is nog niet precies duidelijk, laat de gemeente weten in een voortgangsbrief.