Werd Bergense topambtenaar omgekocht? Corruptiezaak Eric van H. voor de rechter

Ex-ambtenaar Eric van H. (54) moet morgen voor de rechter verschijnen. De tweedaagse inhoudelijke behandeling van de corruptiezaak start 's ochtends om 9.00 uur in de Alkmaarse rechtbank. Van H. zou in 2006 zijn omgekocht met het afsluiten van een gunstige hypotheek bij een projectontwikkelaar, die hij kende vanuit zijn functie.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de verstrekte hypotheek als een dienst en een gift, omdat de ambtenaar financieel voordeel heeft gehad van de lening, zoals een lage rente.

Van H. was als ambtenaar in Bergen verantwoordelijk voor grote, soms omstreden, projecten. Hij was onder meer betrokken bij de herinrichting van het centrum, de locatie van de fuserende voetbalclubs in Egmond en bij de ontwikkeling van een sporthal in Egmond aan Zee.

Omkoping

Volgens het OM heeft Van H. zich als ambtenaar tussen 2006 tot en 2018 laten omkopen door een projectontwikkelaar van een bouwbedrijf, waar de gemeente Bergen vaker mee samenwerkte. Van de projectontwikkelaar accepteerde Van H. een hypotheek met een gunstig lage rente, waarbij hij ook de mogelijkheid kreeg om aflossingen uit te stellen.