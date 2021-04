Bergense topambtenaar Eric van H. strafrechtelijk vervolgd voor corruptie

Daarmee heeft hij volgens het OM een dienst en een gift aangenomen, terwijl hij had kunnen vermoeden dat de projectontwikkelaar iets van hem terug zou kunnen verlangen vanuit zijn functie als gemeenteambtenaar.

Het OM ziet de hypothecaire lening als een dienst en een gift omdat de man financieel voordeel heeft gehad van deze hypotheek, zo was er onder andere een lage rente afgesproken.

Belangrijke bouwprojecten

Van H. was een belangrijke ambtenaar die verantwoordelijk was voor veel grote - maar ook omstreden - projecten in de gemeente Bergen. Zo was hij betrokken bij de plannen voor de herinrichting van het centrum van Bergen.

En bij de ontwikkeling van de nieuwe Egmondse sporthal en de fusielocatie van de voetbalclubs van Egmond. Er is door meerdere mensen, onder wie betrokkenen van bovenstaande projecten, maar ook de gemeente, aangifte gedaan tegen Van H.

De vermeende misstanden werden door klokkenluider Fred Vos, van de Facebookpagina Samen Bergen Verzetten, aan de kaak gesteld. Zo publiceerde hij de documenten van het Kadaster met de aankoopgegevens van het huis dat Van H. kocht.

Daaruit bleek dat hij in 2006 een bedrag van 165.000 euro had geleend bij een Alkmaarse projectontwikkelaar die ook bouwt in Bergen. "Het is een rentevrije en aflossingsvrije lening", volgens Vos. "Je bent op deze manier zo chantabel als wat."

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.