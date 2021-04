Deze maand duidelijkheid over vervolging 'corrupte' ambtenaar

Nog deze maand wordt duidelijk of de ontslagen Bergense ambtenaar Eric van H. ook strafrechtelijk vervolgd wordt wegens het aannemen van steekpenningen. Van H. zou van een in Bergen actieve projectontwikkelaar geld hebben geleend voor de aankoop van een huis. Hij werd op staande voet ontslagen en meerdere mensen deden daarna aangifte.

De Rijksrecherche rondde in april 2020 haar onderzoek af naar de rol van de ex-ambtenaar. Dat rapport is het afgelopen jaar door het Openbaar Ministerie (OM) bestudeerd. "In de loop van april verwachten we een afdoeningsbesluit te nemen", laat het OM weten aan NH Nieuws.

De gemeente stuurde Van H. met strafontslag wegens ernstig plichtverzuim. Hij vocht dat aan, maar de gemeente stond in haar recht. "U had de schijn van belangenverstrengeling moeten vermijden", vond de bestuursrechter.

Belangrijke bouwprojecten

Van H. was een belangrijke ambtenaar die verantwoordelijk was voor veel grote - maar ook omstreden - projecten in de gemeente Bergen. Zo was hij betrokken bij de plannen voor de herinrichting van het centrum van Bergen.

En bij de ontwikkeling van de nieuwe Egmondse sporthal en de fusielocatie van de voetbalclubs van Egmond. Er is door meerdere mensen, onder wie betrokkenen van bovenstaande projecten, aangifte gedaan tegen Van H.

Klokkenluider

De vermeende misstanden werden door klokkenluider Fred Vos, van de Facebookpagina Samen Bergen Verzetten, aan de kaak gesteld. Zo publiceerde hij de documenten van het Kadaster met de aankoopgegevens van het huis dat Van H. kocht.

Daaruit bleek dat hij in 2006 een bedrag van 165.000 euro had geleend bij een Alkmaarse projectontwikkelaar die ook bouwt in Bergen. "Het is een rentevrije en aflossingsvrije lening", volgens Vos. "Je bent op deze manier zo chantabel als wat."