Ex-ambtenaar Eric van H.: "Ik ga gebukt onder beschuldiging. Alles komt nu op tafel"

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat zij oud-ambtenaar Eric van H. strafrechtelijk gaat vervolgen voor ambtelijke corruptie. Van H. zou in 2006 een zeer gunstige lening voor een hypotheek bij een projectontwikkelaar uit zijn kennissenkring hebben afgesloten.

Van H. heeft na overleg met zijn advocaat besloten voorlopig niet op de beschuldiging in te gaan. "Ik zou er dolgraag van alles over willen zeggen en de behoefte om de hele zaak terug te filmen, is er zeker. Maar in aanloop naar de rechtszaak zoeken we de media niet op. Dat is in deze fase niet verstandig en doet de zaak geen goed."

Opmaat

De oud-ambtenaar laat in het midden of er daadwerkelijk meer 'koppen zullen gaan rollen' zoals Fred Vos gisteren suggereerde. "Wat Fred Vos zegt, is voor zijn eigen rekening. Hij kan niet namens mij praten, dat doet mijn advocaat of ikzelf. Fred Vos zeker niet."

Wel verklaart hij dat zijn strafrechtelijke vervolging slechts het begin zal zijn: "Dit is een opmaat naar wat er nog allemaal gaat komen."

De oud-ambtenaar wil zijn tijd en energie nu vooral richten op de aankomende zitting. "In de komende weken, maanden zal er hard gewerkt worden aan de voorbereiding van die rechtszaak. Ik heb geen flauw idee wanneer dat gaat spelen."

Puzzel

Ondanks de strafrechtelijke vervolging blijft Van H. erbij dat hij onschuldig is tot het tegendeel is bewezen."De aanklacht is nu nog een standpunt van de officier en dat wordt straks voorgelegd aan de rechter. Alles komt nu op tafel, in alle openheid."

Voorlopig houdt Van H. zijn lippen dus nog stevig op elkaar. "Op een later moment na de rechtszaak kom ik hier zeker op terug. Dan gaan we álles helemaal op de puzzel leggen."