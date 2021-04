Oppositie Bergen eist tijdelijke stop projecten om vervolging ex-ambtenaar Eric van H.

Leden van de Bergense gemeenteraad zijn het over één ding unaniem eens: de strafrechtelijke vervolging van oud-ambtenaar Eric van H. voor corruptie is een goede zaak. Maar waar de coalitie stelt dat het nu bij de rechter ligt en de kous daarmee is afgedaan, eist de oppositie dat lopende projecten, waar Van H. ook een vinger in de pap had, tijdelijk worden stopgezet.

NH Nieuws / Maaike Polder

De oud-ambtenaar was betrokken bij verschillende lopende projecten, zoals de herinrichting van het centrum van Bergen, de woningbouwplannen voor Delversduin en de voetbalfusie in Egmond aan den Hoef. Verschillende bewoners en belanghebbenden voelden zich niet gehoord in de besluitvorming en kwamen in actie via de 'Manifestgroep'. Nu Van H. zijn corrupte zaakjes met een projectontwikkelaar tegenover de rechter moet verantwoorden, vindt de actiegroep dat alle projecten Van H. stil worden gezet. "De gemeenteraad moet nu ballen tonen en de grote projecten waarbij hij betrokken is geweest onderzoeken", zegt Marjolein Pepping namens hen. "Wat is zijn rol geweest, en heeft dit de besluitvorming beïnvloed?" Olievlek Ook fractievoorzitter van Gemeentebelangen-BES, Mariëlla van Kranenburg, uit daarover haar zorgen tegen NH Nieuws: "Wij willen dat alle projecten 'on hold' worden gezet. Dit is een soort olievlek, een hele kwalijke zaak die het aanzien van de gemeente aantast in de breedste zin van het woord." Bij GroenLinks pleitte fractievoorzitter Solita Groen-Bruschke tijdens raadsvergaderingen meermaals voor het bevriezen van en verder onderzoek doen naar de projecten waar de oud-ambtenaar bij was betrokken. Ze verzoekt fractievoorzitters zo snel mogelijk een openbare raadsvergadering in te plannen, reageert ze tegen NH Nieuws. "Er is nood aan openbaarheid en transparantie."

Quote "Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard, dat moet groeien en gaat nog heel lang duren" VVD-fractievoorzitter Meis de Jongh

VVD-fractievoorzitter Meis de Jongh denkt dat de strafrechtelijke vervolging 'veel duidelijkheid en rust' geeft. Een noodrem op de projecten waarbij Van H. was betrokken, is ondanks de bewezen corruptie in haar optiek niet nodig. "Een hypothecaire lening mag je als ambtenaar niet aannemen, daar is echt iets goed mis gegaan. Het was de juiste beslissing om Eric van H. strafontslag op te leggen, maar uit het onderzoek zijn geen strafbare feiten rondom andere projecten naar boven gekomen." Privékwestie Fractievoorzitter Michel Smook verklaart namens KIESlokaal dat er met het nieuws duidelijkheid is gegeven aan zowel de politiek als inwoners. "De speculatie dat er corruptie zou zijn geweest bij projecten is niet aangetoond", zegt Smook. "Het aannemen van de lening wel, maar onderzoek van het OM wijst uit dat er geen connecties zijn met gemeentelijke projecten en besluiten. Wij beschouwen dit als een privékwestie. Wij betreuren het dat deze zaak al zo lang duurt en dat het de gemeente in een negatief daglicht stelt." Het college werkt er volgens fractievoorzitter De Jongh via het Participatiebeleid hard aan het vertrouwen in de lokale politiek te herstellen. Daarbij zou er tegenwoordig meer transparantie zijn in de Ruimtelijke Ordening. "We werken met meerdere dossierhouders en bij gesprekken over grote bouwprojecten sluiten nu twee wethouders aan. Maar vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard, dat moet groeien en gaat nog heel lang duren." 'Negatieve media' Ook oud-wethouder Peter van Huissteden spreekt zich positief uit over de vervolging van de oud-ambtenaar. Dat de kwestie het vertrouwen tussen burger en overheid geen goed doet, beaamt hij. Maar dat de Bergense politiek het vertrouwen van de burger zou moeten terugwinnen, is volgens hem een brug te ver. "De media belicht alleen de negatieve kanten. Er zijn genoeg inwoners die nog wel vertrouwen hebben in de gemeente Bergen." Voormalig wethouder Cees Roem laat weten zich achter de reactie van het college van Bergen te scharen en wenst verder geen uitspraken over de corruptiezaak te doen.