Klokkenluider Bergense corruptie: "Eric van H. gaat praten en er gaan meer koppen rollen"

Iets wat Fred Vos in 2018 ontdekte, waarna Van H. met strafontslag werd gestuurd. "Dit is goed nieuws wat mij betreft", luidt zijn eerste reactie op het nieuws. "Dit legt de drempel voor anderen om hetzelfde te doen wat hoger."

In 2018 publiceerde Vos, van de Facebookpagina Samen Bergen Verzetten, de documenten van het Kadaster met de aankoopgegevens van het huis dat Van H. kocht. Daaruit bleek dat hij in 2006 een bedrag van 165.000 euro had geleend , tegen zeer gunstige voorwaarden, bij een Alkmaarse projectontwikkelaar die ook bouwt in Bergen.

Maar volgens Vos is dit nog maar het begin, want hij is er 100 procent van overtuigd dat Eric van H. ook namen van andere betrokken ambtenaren gaat noemen. "Ik heb een onderhoud gehad met meneer Van H. vorig jaar, en hij heeft mij verzekerd: 'als ik vervolgd word, ga ik niet alleen'." Tekst gaat door onder de video.

De Rijksrecherche rondde in april 2020 een uitvoerig onderzoek af naar de rol van de ex-ambtenaar. Het Openbaar Ministerie (OM) concludeert daar uit dat er voldoende reden is om Van H. te vervolgen.

"Deze voormalige ambtenaar heeft een gift en een dienst aangenomen, terwijl hij kon vermoeden dat de projectontwikkelaar daar iets voor terug zou willen, dat je chantabel bent", stelt persofficier Henri Tillart. "Ambtelijke corruptie is zeer ernstig. Het tast de integriteit van en het vertrouwen van de burger in de overheid aan."

Vertrouwen

En dat vertrouwen in bestuur en politiek in de gemeente Bergen is inmiddels al jaren ver te zoeken. Van H. was betrokken bij diverse grote, maar ook omstreden projecten: het dorpshart Bergen, een sporthal in Egmond aan Zee en woningbouwproject Delversduin en de voetbalfusie-locatie in Egmond aan den Hoef.

Bij alle projecten voelden omwonenden en belanghebbenden zich niet gehoord. De verschillende actiegroepen hebben twee jaar geleden de handen ineen geslagen en trekken als 'Manifestgroep' samen op om het vertrouwen hersteld te krijgen.

"Er is altijd gezegd dat we inspraak hebben. Maar er werd nooit geluisterd", stelt Marjolein Pepping namens de Manifestgroep vanmiddag tegen NH Nieuws. "We zagen een patroon: alle plannen stonden al vast voor wij geïnformeerd werden."

Projecten on hold

Volgens de Manifestgroep moeten alle projecten van Van H. on hold gezet worden. "Dat de gemeenteraad nu de ballen heeft om de grote projecten waarbij hij betrokken is geweest te onderzoeken", stelt Pepping. "Wat is zijn rol geweest, en heeft dit de besluitvorming beïnvloed?"

Kijk hieronder het volledige interview via Skype met Fred Vos: