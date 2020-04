Strafrechtelijk onderzoek naar ex-ambtenaar Bergen klaar

BERGEN - Het onderzoek van de Rijksrecherche naar de ontslagen Bergense ambtenaar Eric van H. is afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie Noord-Holland desgevraagd weten. Het dossier ligt bij de officier van justitie. Die moet nog bepalen of Van H. vervolgd wordt. Dat besluit kan nog enkele maanden duren.

De Rijksrecherche startte in oktober 2018 haar onderzoek naar de vermeende misdrijven door Eric van H. Reden voor het strafrechtelijk onderzoek waren de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek dat de gemeente Bergen vorig jaar liet doen naar haar ambtenaar.

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen. Hij zou van een projectontwikkelaar die in de gemeente actief is, geld hebben geleend voor de aankoop van een huis. Van H. werd door de gemeente op staande voet ontslagen.

Van H. was een belangrijke ambtenaar die verantwoordelijk was voor een hoop projecten in de gemeente Bergen. Zo is er het plan van de '7 Dorpelingen', waarbij het centrum van Bergen wordt aangepakt. Maar hij was ook betrokken bij de bouw van de nieuwe sporthal en de fusielocatie van de voetbalclubs van Egmond.