Topambtenaar Bergen vecht strafontslag aan

BERGEN - De vorige maand met strafontslag gestuurde topambtenaar in Bergen, Eric van H., vecht dit ontslag aan bij de bestuursrechter. De zaak dient aanstaande maandag in Alkmaar, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

Van H. kwam in opspraak toen bleek dat hij in 2006 een bedrag van 165.000 euro had geleend bij een Alkmaarse projectontwikkelaar die ook bouwt in Bergen. Er werd een onderzoek naar de topambtenaar gestart, nadat klokkenluider Fred Vos, van de Facebookpagina Samen Bergen Verzetten, deze misstanden aan de kaak stelde.

Zo publiceerde hij de documenten van het Kadaster met de aankoopgegevens van het huis dat Van H. kocht met het geleende bedrag. "Het is een rentevrije en aflossingsvrije lening", aldus Vos. "Je bent op deze manier zo chantabel als wat."

Steekpenningen

Ook zou de ambtenaar volgens Vos steekpenningen hebben aangenomen van de inmiddels overleden vastgoedontwikkelaar André van Wonderen. Zijn zoon ontdekte op de computer van zijn vader e-mails waaruit dat zou blijken. "Als je aan tafel wilde met de wethouder, dan moest er een gevulde envelop worden overhandigd", vervolgt Vos.

Aangezien Van H. een belangrijke ambtenaar was die verantwoordelijk was voor een hoop projecten in de gemeente Bergen, kwamen veel van deze projecten stil te liggen na de onthullingen.

Strafontslag

De Rijksrecherche zal het onderzoek onder leiding van het OM Noord-Holland uitvoeren. Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek gaat duren. De werkorganisatie BUCH, waar de gemeente Bergen onder valt, heeft Van H. op staande voet ontslagen. Daartegen is van H. nu in verzet.

