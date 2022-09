Schipholchaos populair thema bij Kwakelse kermiskarrenbouwers: "Wij hebben wél personeel"

Wie afgelopen weekend van het volksfeest in Zandvoort heeft genoten, moet eigenlijk nú in de auto springen voor een bezoek aan het Noord-Hollandse De Kwakel. Dat dorpje staat vandaag totaal op zijn kop vanwege een historische kermisoptocht. Opvallend veel wagenbouwers drijven dit jaar de spot met de vakantiechaos op Schiphol. Heel actueel, want het ging gisteren nog mis op de luchthaven.

Grafittikunstwerk op kar 9 gemaakt door Lakaanalles - Dirk Plasmeijer

"We wilden dit jaar een actueel thema. Iets dat leeft", vertelt Niels Koole van kar nummer 7 'Schiphol op hol'. "En iemand een beetje voor de Sjaak houden", voegt hij er lachend aan toe. En dus bouwde hij met zijn vaste vriendengroep een Schipholtoren van bijna vijf meter hoog. Om de toren heen staan bordjes als 'flight delayed' en een deel van de groep is verkleed als gefrustreerde vakantieganger. "We willen van een chagrijnige situatie iets grappigs maken", legt Niels uit. "Reizigers moesten deze zomer vier uur in de rij staan of hun bagage was zoek." De vrouwen van het gezelschap zijn verkleed als stewardess. "Want wij hebben wél personeel!" Tekst gaat verder.

Kar 7 'Schiphol op hol' - Niels Koole

Niels en zijn vrienden zijn niet de enige die zich voor het ontwerp van hun wagen lieten inspireren door de chaos op de luchthaven. 5 van de 39 deelnemende teams kozen namelijk voor dit thema. Ook het team van Michel Lek liet zich er door inspireren. De groep doet al jaren mee en hoort, volgens Michel, bij de oude garde. "We zitten altijd bier te drinken en een beetje stom te lullen en dan roept iemand iets leuks", omschrijft hij de brainstormsessie waarin het ontwerp van de kar tot stand komt. Die bouwen de vrienden altijd binnen een week op, dus het ontwerp mag niet te ingewikkeld zijn. "We hebben veel koffers en bijvoorbeeld dames die voor de balie staan te wachten", omschrijft hij de wagen. Voor de winst doen ze het eigenlijk al jaren niet meer. "Het is gewoon heel erg gezellig."

Aalsmeerbaan De Kwakelaars laten het thema geluidsoverlast door vliegtuigen dit jaar links liggen. Dat is misschien ook niet zo gek, want het dorpje heeft een rustige periode achter de rug. De Aalsmeerderbaan, waarvan de aanvliegroute over het dorp gaat, was namelijk drie maanden dicht voor onderhoud. Ook tijdens twee coronajaren hoefden zij fors minder vliegtuigen boven hun hoofd te tolereren.

Kwakelaars laten zich al jaren inspireren door Schiphol. Deze wagen reed in 2008 mee met de kermisoptocht. - Dirk Plasmeijer