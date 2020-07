Kwakelse Kermis nog altijd onzeker: "Natuurlijk hopen we erop"

DE KWAKEL - Of de Kermis in De Kwakel dit jaar door zal gaan, is nog verre van zeker. De organisatie heeft het programma aangepast en hoopt nu dat gemeente Uithoorn akkoord gaat met de plannen zoals die er nu liggen. Albert Blommestijn van Feestcomité De Kwakel hoopt in ieder geval dat de festiviteiten doorgaan. "De grote vraag is of het doorgaat of niet. Gepland staat de eerste week van september."

De publiekstrekker van de kermis zal sowieso niet in de polder te vinden zijn dit jaar. Op het nu lege grasveld wordt normaal gefeest tot in de late uurtjes."Een feesttent voor ongeveer duizend mensen, een week lang, voor de Kwakelse Kermis."

Optochten

Een ander onderdeel van de feestweek zijn de verschillende optochten. Zo wordt er een speciale kinderoptocht gehouden tijdens de kermis. "Daar doen 250 kinderen aan mee. Versierde karretjes en verkleed." Ook de volwassen optocht is altijd een groot succes. "Mensen nemen van tevoren vrij, bouwen de hele zomer aan een praalwagen, voor die ene dag natuurlijk."

Met de huidige corona-maatregelen kan er wellicht wel een optocht plaatsvinden, al dan niet in aangepaste vorm. Hoe dat er precies uit gaat zien, houdt Albert nog even geheim.

Financiële schade

Voor het lokale feestcomité zal de financiële schade meevallen. "Alles waar we een optie op hebben genomen, is met de wetenschap dat als het afgelast wordt het niet betaalt hoeft te worden." Ookal mist de organisatie door het ontbreken van de feesttent flink wat bar-inkomsten, het zal er niet voor zorgen dat in de toekomst bespaart hoeft te worden op dé feestweek van De Kwakel. "De financiële pot is positief, laten we het daar op houden. Het kan nog wel een jaartje lijden."

Hoe belangrijk de kermis voor sommige mensen is, wordt organisator Albert duidelijk wanneer hij inwoners van De Kwakel spreekt. "Die vragen aan mij: 'gaat de kermis door? Ik wil op vakantie begin september maar als er kermis is blijf ik thuis.'"

Het advies van Albert is duidelijk: als je er zeker van wilt zijn dat je de kermis niet mist, plan dan je vakantie eromheen: "Er zit iets in de lucht en we houden het vast. Natuurlijk hopen we erop. Met een spektakelstuk op de dinsdag, onthoud dat eventjes!"