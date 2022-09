Toch weer chaos op Schiphol: passagiers opnieuw uren in de rij

Het regent opnieuw klachten van reizigers die urenlang in de rij staan op Schiphol. Passagiers mopperen over wachttijden van drie tot vier uur voor de rij van de beveiligingscontrole, terwijl de schoolvakanties achter de rug zijn. Schiphol-directeur Benschop had amper twee weken geleden nog zijn verwachting uitgesproken dat lang wachten voor de beveiliging tot het verleden behoorde.

@Schiphol airport right now. The cue is 500 m long. Somebody just collapsed. pic.twitter.com/iHYQPILrzK

Reizigers klagen op twitter over 'mismanagement', een 'dikke bende' en over een 'big ass mess' in rij op Schiphol. Het is zowel druk in de tenten voor Vertrekhal 1 als Vertrekhal 3. De rij voor Vertrekhal 1 is zo lang, dat een groot deel van reizigers in de brandende zon staat te wachten voor de beveiligingscontrole.

"Maximaal een uur in de rij"

Bij het bekendmaken van de halfjaarcijfers van Schiphol, liet directeur Dick Benschop nog weten dat de lange wachtrijen tot het verleden zouden behoren. Tijdens piekuren zouden reizigers nog maximaal een uur in de rij moeten staan, "tenzij er iets bijzonders aan de hand is", aldus Benschop.

Twee weken geleden stonden passagiers urenlang in de rij, omdat er niet genoeg beveiligers ingeroosterd konden worden. De woordvoerder van Schiphol laat het volgende weten. "Er was een krappe bezetting in verband met vakanties en uitgestelde opleidingen van nieuwe beveiligers. Het drukste moment was om 12u, maar de rijen lopen nu door."

Normale wachttijden

Schiphol heeft 200 nieuwe beveiligers weten te werven, maar heeft er zeker 500 nodig om verzekerd te zijn van normale wachttijden. Tot en met oktober geldt ook een maximumaantal vertrekkende reizigers op de luchthaven. Daardoor kunnen luchtvaartmaatschappijen minder tickets verkopen en moet er geschrapt worden in het vluchtschema.