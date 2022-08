Directeur Schiphol verwacht einde chaos: "Maximaal uur wachten tijdens piek"

Langer dan een half uur hoef je over het algemeen niet meer te wachten, verwacht directeur Benschop. Tijdens de ochtendpiek kan dat oplopen tot een uur. Chaos sluit Benschop overigens niet uit: afgelopen zaterdag ging het toch weer mis, toen er minder beveiligers waren komen opdagen dan Schiphol had ingedeeld. De tenten die reizigers buiten bescherming moeten bieden, blijven daarom voorlopig ook staan.

Inmiddels zijn er 200 nieuwe beveiligers aangenomen en draait het personeel meer uren om de enorme passagiersstroom het hoofd te kunnen bieden. In combinatie met een beperking van het aantal vluchten en vertrekkende passagiers, is het Schiphol eindelijk gelukt om de wachttijden te kunnen beperken.

De grootste ellende op Schiphol begon in de meivakantie en hield tot augustus aan: de luchthaven werd overrompeld door miljoenen reizigers die na twee jaar coronacrisis hun kans schoon zagen om weer te kunnen vliegen. Er was niet genoeg beveiligingspersoneel om het grote aantal reizigers te verwerken zonder hen uren in rijen te laten wachten.

Compensatie

Reizigers die hun vakantie door de lange wachtrijen in rook hebben zien opgaan, kunnen aanspraak op compensatie. Schiphol heeft inmiddels 2.600 claims ontvangen en ziet een gemiddelde van 200 compensatieverzoeken per dag binnenkomen. Vandaag krijgen de eerste 10 gedupeerde reizigers hun geld op hun rekening gestort.

Kofferchaos

De problemen in de bagagekelder van Schiphol zijn nog niet opgelost. Aankomende reizigers wachten door blunderende luchtvaartmaatschappijen of problemen op de luchthavens van vertrek vaak lang of zelfs vergeefs op hun bagage.

Ongeveer de helft van de niet-meegenomen koffers die nog op Schiphol staan, is daar terechtgekomen via vluchten die later aankwamen dan hun eigenaren. Die hereniging kan even duren, vanwege het tekort aan personeel en een omslachtig registratieproces.