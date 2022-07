Bagageberg Schiphol groeit weer tot 15.000 koffers door storing in het systeem

Door de storing in een deel van het bagagesysteem op Schiphol wachten er nu 12.000 tot 15.000 koffers op nazending naar hun eigenaren. De storing ontstond gisteren en kon na enkele uren worden verholpen. De gevolgen bleken groot: naast de nieuwe bagageberg die bij al de bestaande kofferchaos kon worden toegevoegd, werden KLM-reizigers die vandaag op Schiphol overstapten, gedwongen hun ruimbagage achter te laten.

Duizenden koffers wachten op nazending op Schiphol - NH Nieuws / Niels van Steijn

KLM trof de maatregel om te voorkomen dat de kofferchaos in de bagagekelders te groot zou worden om nog te overzien. Reizigers die vanuit een Europese luchthaven via Schiphol overstapten op een KLM-vlucht naar een andere Europese bestemming, mochten hun ruimbagage niet inchecken. Wilma Sassen, teammanager bagage op Schiphol, tast in het duister waarom KLM zover ging: "We hebben volledige capaciteit, dus we draaien weer normaal en kunnen alles weer verwerken." Sassen waarschuwt reizigers wel dat ze door de storing soms dagen op nazending van hun bagage moeten wachten. Het artikel gaat verder onder de video.

Onder de bagagebanden op Schiphol wachten nog 15.000 koffers op nazending - NH Nieuws / Niels van Steijn

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Mogelijk is die veroorzaakt door een koffer die uit een bagagekar is gevallen tijdens het transport. "We zitten hier in een systeem dat inductie gestuurde karretjes heeft", vertelt Eric Leguijt, de architect van het bagagesysteem op Schiphol. "Die karretjes krijgen een zetje van een magneet. Op het moment dat daar een koffer uitvalt, wordt dat ook verstoord. Dan krijg je een enorme stagnatie in het proces." Kantoorpersoneel Schiphol heeft kantoorpersoneel ingezet om te helpen de achtergebleven koffers in de computersystemen te voeren, te sorteren en zo snel mogelijk na te zenden naar de eigenaren.

Duizenden koffers wachten op nazending op Schiphol - NH Nieuws / Niels van Steijn

Lees ook Schiphol Storing bij bagagesysteem Schiphol: KLM roept op om koffers achter te laten