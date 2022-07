Voordringen, opstootjes en huilbuien: opnieuw krankzinnig druk op Schiphol

Het is voor de zoveelste keer heel druk in de rij voor de beveiligingscontrole op Schiphol. Een redacteur van NH Nieuws stond vanmorgen én vanmiddag zelf in de rij voor een vlucht naar Madrid en deed er drie en een half uur over om de security te bereiken. Volgens een woordvoerder van Schiphol is er geen sprake van extra uitzonderlijke zaken die de wachttijden zo extreem doen oplopen.

Opnieuw heel druk in de rij voor de security op Schiphol - NH Nieuws

De door Schiphol getroffen maatregelen om de lange rijen sneller te laten doorstromen helpen doorgaans maar nauwelijks. Bij de beveiliging is er nog altijd te weinig personeel om het grote aanbod van reizigers zonder urenlang oponthoud door de securitycontrole te leiden. Ook de maatregel om een grens te stellen aan het aantal reizigers dat dagelijks vanaf Schiphol mag vertrekken, lijkt nauwelijks tot niet te werken. Onze redacteur was vandaag getuige van opstootjes, huilbuien en voordringende passagiers. "Er lag een vrouw op de grond te schreeuwen en mensen begonnen agressief te worden", meldt hij. De journalist stond bij elkaar opgeteld alleen al drie en een half uur in de rij voor de beveiligingscontrole. De rij voor de incheckbalies bleef hem bespaard, omdat hij geen ruimbagage bij zich had.

Lees ook Schiphol Schiphol wil in juli dagelijks ruim 13.000 passagiers minder in vertrekhallen

Schermen Schiphol heeft sinds enkele weken ook schermen waarop de geschatte wachttijden te zien zijn. Die zaten er vandaag duidelijk flink naast: de getoonde 90 minuten werden meer dan het dubbele. Nieuwe beveiligers Op Schiphol mogen tot eind juli maximaal 67.500 reizigers per dag vertrekken. Door die maatregel hebben veel luchtvaartmaatschappijen hun vluchten moeten annuleren en hebben reizigers hun vakantie in rook zien opgaan. In augustus kunnen vanwege de instroom van nieuwe beveiligers dagelijks 73.000 reizigers vanaf Schiphol vertrekken. Vlucht wel gehaald De vlucht naar Madrid heeft de redacteur overigens wel gehaald: "Ik heb keihard gerend, maar de vlucht is alsnog vertraagd vanwege drukte in het Franse luchtruim", vertelt hij opgelucht. Ook oud-Ruslandcorrespondent Pieter Waterdrinker stond urenlang in de rij: