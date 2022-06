Schiphol wil in juli dagelijks ruim 13.000 passagiers minder in vertrekhallen

Schiphol stelt deze zomer een maximum aan het aantal vertrekkende passagiers. In de periode van 7 juli tot en met 31 juli wil de luchthaven zoveel vluchten laten schrappen dat er dagelijks ruim 13.000 passagiers minder in de rij hoeven te staan. Die maatregel moet voorkomen dat reizigers de hele zomer uren bezig zijn om bij hun gate te komen.

Dat heeft de luchthaven zojuist bekend gemaakt in een persbericht. Het besluit werd toegelicht in een persconferentie. Volgens Schiphol kunnen er in juli maximaal 67.500 reizigers per dag van Schiphol vertrekken.

Druk sinds meivakantie

Daarvoor moet het aantal (potentiële) passagiers dagelijks met 13.500 worden teruggebracht. Dat aantal is niet uit de lucht gegrepen: het is gebaseerd op het aantal beschikbare beveiligers op de luchthaven en de wens om ellenlange wachtrijen, zoals die sinds het begin van de meivakantie aan de orde van de dag zijn, te voorkomen.

De onafhankelijke slotcoördinator gaat in overleg met maatschappijen om de gewenste reductie van het aantal passagiers te bereiken. Hoeveel vluchten er zullen worden geschrapt, is nog niet bekend.

Schiphol benadrukt dat er niet dagelijks 13.500 passagiers gedupeerd zullen raken. Zo zijn nog niet alle beschikbare stoelen verkocht, wordt een deel van de passagiers omgeboekt en worden vluchten verplaatst. In tegenstelling tot vertrekkende passagiers zullen overstappers naar verwachting weinig hinder ondervinden van de maatregel

Hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden

De drukte op Schiphol is voor een groot deel terug te voeren op personeelstekorten onder bagagemedewerkers en beveiligers. Onlangs ging Schiphol in op de eis van vakbonden FNV en CNV om werken op Schiphol met betere arbeidsvoorwaarden en hoger loon aantrekkelijker te maken. Benschop reageerde destijds dat die veranderingen niet direct hun vruchten zullen afwerpen, en sprak de verwachting dat het ook deze zomer erg druk blijft.

Voor de periode na 31 juli wordt iedere twee weken het maximale aantal passagiers vastgesteld dat via Schiphol kan vertrekken.